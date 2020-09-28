Декабрьская невеста
A December Bride
WEBRip 480
Перспективная дизайнер интерьеров Лейла боится Рождественской свадьбы ее кузины, которая выходит замуж за бывшего жениха Лейлы. Несмотря на то, что Сет отвечает за представление жениха и невесты, она с недовольством принимает его предложение на свидание, поскольку у нее нет выхода. Получится ли у нее найти свое собственное любовь? ...
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Название:Груднева наречена
Режиссер:Дэвид Уиннинг
В ролях:Джессика Лаундс, Дэниел Лиссинг, Джей Хиндл, Полин Иган, Карен Крупер, Эйприл Телек, Кэйси Мандерсон, Кит МакКекни, Jannen Karr, Курт Эванс
Сценарист: Карен Берковичи, Денис Хантер
Продюсер: Оливье Де Каньи, James Crawford, James Crawford, Мойра Данбар
Художник: Гарри Брэр, Патрик Махт, Клаудия Да Понте, Таня Верн
Монтажер: Фабиола Караса
Оператор: Энтони С. Метчи
Показ Мир: 20 ноября 2016
Страна:Канада
Год:2016
Время:84 мин.
Перевод:Профессиональный, многоголосый
В подборках:Новогодние и рождественские фильмы
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