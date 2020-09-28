Перспективная дизайнер интерьеров Лейла боится Рождественской свадьбы ее кузины, которая выходит замуж за бывшего жениха Лейлы. Несмотря на то, что Сет отвечает за представление жениха и невесты, она с недовольством принимает его предложение на свидание, поскольку у нее нет выхода. Получится ли у нее найти свое собственное любовь? ...

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