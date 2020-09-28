Декабрьская невеста, 2016 Просмотр в зале

Декабрьская невеста

A December Bride
WEBRip 480
Перспективная дизайнер интерьеров Лейла боится Рождественской свадьбы ее кузины, которая выходит замуж за бывшего жениха Лейлы. Несмотря на то, что Сет отвечает за представление жениха и невесты, она с недовольством принимает его предложение на свидание, поскольку у нее нет выхода. Получится ли у нее найти свое собственное любовь? ...
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Название:Груднева наречена
Режиссер:
В ролях:Джессика Лаундс, Полин Иган, Jannen Karr, 
Сценарист: Карен Берковичи,  Денис Хантер
Продюсер: Оливье Де Каньи,  James Crawford,  James Crawford,  Мойра Данбар
Художник: Гарри Брэр,  Патрик Махт,  Клаудия Да Понте,  Таня Верн
Монтажер: Фабиола Караса
Оператор: Энтони С. Метчи
Жанр: Мелодрама Комедия
Показ Мир: 20 ноября 2016
Страна:Канада
Год:2016
Время:84 мин.
Перевод:Профессиональный, многоголосый
В подборках:Новогодние и рождественские фильмы
Рейтинг

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44

6.8

3176
Оценки пользователей
62% 38%
34 21
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Отзывы на Фильм Декабрьская невеста 1
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Martina77
Martina77
11 окт 2020 10:46
-0
Такую подругу как Джессика нельзя подпускать к себе, даже если она раскаялась. В общем история неплохая, в декабре будет смотреться лучше. Да и трудно уже придумать что-то оригинальное о любви в Рождество. Картинка красивая, история динамичная, главный герой душка, только раздражали Джессика с мамой, с такими родственниками нужно быть настороже.
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